На стройке ГК «ПИК» в Люберцах из-за урагана упал башенный кран

Ураган, прошедший в Москве 29 мая, опрокинул башенный кран на стройке в подмосковных Люберцах. На видео, которое в Instagram опубликовала пользователь Moxmaya, видно, как порывы ураганного ветра раскачивают несколько башенных кранов, один из них падает.

Инцидент произошел на стройке ЖК «Люберецкий», который принадлежит ГК «ПИК». В пресс-службе компании подтвердили РБК факт падения башенного крана. «Сегодня во время урагана на строительной площадке в ЖК «Люберецкий» произошло падение башенного крана, — сообщил представитель застройщика. — В результате падения никто не пострадал, причинен незначительный ущерб ограждению строительной площадки и подъездным дорогам к строящемуся корпусу».

В компании добавили, что после получения штормового предупреждения все работы были остановлены, а персонал стройплощадки, включая крановщиков, эвакуирован в безопасную зону.

Падение строительного крана в Люберцах

Жилой комплекс «Люберецкий» строится на границе столичного микрорайона Некрасовка и Люберецкого района Московской области. Проект предполагает строительство 350 тыс. кв. м жилья на участке в 41 га. Проект перешел к ГК «ПИК» в конце 2016 года в результате покупки ГК «Мортон», крупнейшего российского застройщика жилья.

Ухудшение погоды произошло сегодня днем в столичном регионе. Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РБК, что одна из метеостанций зафиксировала скорость ветра 25 м/c.

Следственный комитет России подтвердил «РИА Новости», что в результате урагана погибли как минимум шесть человек и 70 пострадали.