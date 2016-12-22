Собянин выразил соболезнования семьям погибших при урагане в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям людей, погибших при урагане в Москве. Об этом он написал в своем Twitter.
«В результате урагана есть погибшие, более 40 человек обратились за медицинской помощью. Мои соболезнования родным и близким погибших», — написал Собянин.
Мэр столицы также добавил, что ветер повалил «несколько сотен деревьев». По его словам, в данный момент принимаются «необходимые меры по ликвидации последствий стихии».
Ливень с порывистым ветром обрушился на Москву во второй половине понедельника, 29 мая.
В результате случившегося погибли шесть человек. Об этом сообщил старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова, передает «РИА Новости». По данным СК, пять человек погибли в результате падения деревьев. Еще один — пожилой мужчина — погиб из-за повреждения конструкции остановки на Кировоградской улице в Москве.