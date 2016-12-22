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Общество
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Собянин выразил соболезнования семьям погибших при урагане в Москве
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17:36
Собянин выразил соболезнования семьям погибших при урагане в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям людей, погибших при урагане в Москве. Об этом он написал в своем Twitter.

«В результате урагана есть погибшие, более 40 человек обратились за медицинской помощью. Мои соболезнования родным и близким погибших», — написал Собянин.

Мэр столицы также добавил, что ветер повалил «несколько сотен деревьев». По его словам, в данный момент принимаются «необходимые меры по ликвидации последствий стихии».

Ливень с порывистым ветром обрушился на Москву во второй половине понедельника, 29 мая.

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В результате случившегося погибли шесть человек. Об этом сообщил старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова, передает «РИА Новости». По данным СК, пять человек погибли в результате падения деревьев. Еще один — пожилой мужчина — погиб из-за повреждения конструкции остановки на Кировоградской улице в Москве. 

Теги
ураган, Сергей Собянин, соболезнования
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