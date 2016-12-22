Синоптики предупредили о возвращении в Москву «очень сильного ветра»

Штормовой ветер может вернуться в Москву вечером в понедельник, сообщил РБК директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В течение сегодняшнего вечера и ночи мы прогнозируем периоды с усилением осадков и ветра до 17–22 м/с. Это очень сильный ветер — он разрушает всевозможные плакаты, отрывает плохо прикрепленные крыши, ветки деревьев ломает, а небольшие деревья вырывает с корнем», — сообщил он.
Вильфанд рассказал, что одна из метеостанций у Киевского вокзала, которая располагается над поверхностью (обычно станции находятся на земле. — РБК), показала в понедельник, 29 мая, скорость ветра 25 м/с.
По данным «Интерфакса», в Москве в результате падения деревьев и конструкций, вызванного сильным ветром, погибли шесть человек. Ранее ТАСС со ссылкой на источники сообщал о четырех погибших в разных районах города. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Кроме того, упавшие из-за ветра деревья нарушили движение поездов на Филевской линии московского метро, также было заблокировано движение поездов «Аэроэкспресс» в аэропорт Внуково. При этом в аэропортах Москвы сообщили, что, несмотря на погоду, работают в штатном режиме.