НОВАТЭК привлечет к «Ямал СПГ» €200 млн из Германии и Швеции

Компания НОВАТЭК привлечет к проекту «Ямал СПГ» более €200 млн от финансовых организаций Германии и Швеции. Об этом заявил глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон, передает ТАСС.

По данным агентства, о привлечении средств из Германии и Швеции в проект «Ямал СПГ» Михельсон рассказывал ранее. Отвечая на вопрос о подробностях привлечения финансирования, он заявил, что предстоит «много технической работы». «Может быть, месяц, может быть, два, я так оцениваю (потребуется для привлечения финансирования. — РБК). Наверное, больше €200 млн», — сказал Михельсон.

«Ямал СПГ» — проект по добыче, сжижению и поставкам природного газа. НОВАТЭК рассчитывает запустить первый завод «Ямал СПГ» в конце 2017 года. Его мощность составит 16,5 млн т в год.

В конце марта стало известно, что НОВАТЭК договорился о сотрудничестве в локализации оборудования для СПГ-заводов с «Объединенной судостроительной корпорацией» (ОСК) и «Атомэнергомашем».