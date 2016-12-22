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В Истринском районе Подмосковья из-за урагана обрушилась пирамида
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17:32
В Истринском районе Подмосковья из-за урагана обрушилась пирамида

Шквалистый ветер обрушил пирамиду в Истринском районе Подмосковья. Об этом сообщил РБК владелец пирамиды возле деревни Козенки Александр Голод.

«Как только ветер усилился, всех сотрудников и посетителей из пирамиды вывели. Они в безопасности. Стихия разрушила сооружение», — рассказал он.

Фотографии и видео обрушившейся пирамиды были опубликованы пользователями соцсетей в Twitter и Instagram.

https://www.instagram.com/p/BUrbX7ZFHQW/

Пирамида на Новорижском шоссе была возведена в 1999 году. Сооружение высотой 44 м спроектировал инженер Александр Голод. Пирамида стала частью его исследования, посвященного влиянию пирамид на окружающую среду, которое не признается большинством ученых. В частности, этот проект был подвергнут критике главой Комиссии по борьбе с лженаукой Евгением Александровым.

Голод пояснил, что на месте разрушения планирует построить новую 100-метровую пирамиду. «Проект готов, средства на возведение — около $3-4 млн есть. Новая пирамида с сопутствующей инфраструктурой в едином архитектурном решении может быть завершена до конца года», — уточнил он. Высота разрушенной пирамиды составляла 44 метра, в 1999 году Голод потратил на ее строительство $1 млн.

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Теги
Москва, ураган
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