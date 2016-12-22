«Свидетели Иеговы» обжаловали решение суда о своем запрете

«Свидетели Иеговы» направили жалобу на решение Верховного суда о признании организации экстремистской. Об этом сообщил представитель «Свидетелей Иеговы» Ярослав Сивульский, передает «Интерфакс».

Представитель отметил, что дата рассмотрения жалобы пока не определена. По словам Сивульского, юристы организации полагают, что «жалоба будет рассмотрена ориентировочно в конце лета». Сивульский сказал, что в организации «удивлены решением Верховного суда, так как он не учел аргументы стороны защиты и просто встал на сторону Министерства юстиции, не учитывая, что фактическая сторона иска не нашла своего подтверждения во время слушаний».

Организация «Свидетелей Иеговы» была признана в России экстремистской решением Верховного суда по иску Минюста 20 апреля. Ее деятельность была запрещена, а имущество должно быть конфисковано. В религиозной организации заявили, что намерены подать апелляционную жалобу на это решение.

«Свидетели Иеговы»



Религиоведы, социологи и другие ученые спорят об определении, которое можно дать международной религиозной организации «Свидетели Иеговы» (Jehovah's Witnesses) с административным центром в США. Одни исследователи утверждают, что иеговисты придерживаются неортодоксального направления в протестантизме, другие называют псевдохристианской структурой (адепты отрицают бессмертие души, Троицу и божественность Христа), третьи определяют как самостоятельную конфессию, четвертые — как секту.



Всего в мире насчитывается более 8 млн адептов «Свидетелей Иеговы», обязанных заниматься проповеднической деятельностью и сдавать о ней отчеты, в том числе от 160 до 170 тыс. в России.



Организация официально зарегистрирована в РФ в 1991 году, с тех пор ее деятельность не раз становилась поводом для судебных разбирательств.



Не участвуют в выборах, партиях и любой другой политической деятельности, отказываются от службы в армии (в пользу альтернативной гражданской службы), не отмечают государственные и христианские праздники и дни рождения кого-либо. Выступают категорически против любых медицинских процедур и препаратов, связанных с кровью, в том числе против переливания донорской крови при операциях для спасения жизни (с этим связано множество судов и скандалов по всему миру).



Деятельность организации запрещена в Китае, Северной Корее, Узбекистане, Туркмении, Таджикистане, Саудовской Аравии, Иране, Ираке и других странах.