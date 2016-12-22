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Васильева ответила учителям на просьбу оплачивать работу на ЕГЭ
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16:53
Васильева ответила учителям на просьбу оплачивать работу на ЕГЭ

Глава Министерства образования и науки Ольга Васильева заявила, что выступает за единую нормированную ставку для учителей, которые задействованы в организации ЕГЭ. Об этом она сказала на пресс-конференции, отвечая на просьбу учителей о единой ставке за работу на едином госэкзамене, передает ТАСС.

«Я тоже честно могу сказать, что эта моя мечта, чтобы была единая ставка, но пока разговор идет в том русле, в котором мы сейчас рассуждаем», — сказала министр. По ее словам, на данный момент преподаватели получают заработную плату «среднюю по региону», поэтому на данный момент «говорить о единой нормированной ставке за участие в ЕГЭ не приходится».

Васильева пояснила, что в каждом регионе есть свои нормы, которые определяют зарплату для учителей, задействованных в ЕГЭ. Она привела в пример, что преподавателю могут быть выплачены или деньги, или предоставлены дни к отпуску. «Это практически есть во всех регионах», — заметила глава Миноборнауки.

В понедельник, 29 мая, РБК сообщал, что профсоюз «Учитель» направил министру образования и науки России Ольге Васильевой обращение с просьбой выплачивать российским преподавателям компенсации за работу во время проведения ЕГЭ. Кроме того, профсоюз попросил проверить наличие и содержание региональных нормативных актов, которые устанавливают порядок выплаты компенсации педагогам за работу во время проведения ЕГЭ.

Профосюз «Учитель» рассказал, что 26 мая он направлял соответствующее письмо в Минобрнауки, но получил ответное от Рособрнадзора, в котором ведомство заявило, что проведет проверки. Но ничего не было сделано, утверждает профсоюз.

По его данным, в 16 регионах России не были приняты положения об оплате за работу на ЕГЭ, а там, где они приняты преподаватели получают «мизерные» зарплаты. 

Теги
ЕГЭ, учителя, Миноборнауки
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