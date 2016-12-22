Трамп обвинил Северную Корею в «неуважении» к Китаю

Президент США Дональд Трамп заявил, что Северная Корея не уважает Китай, об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.
«Северная Корея проявила огромное неуважение к своему соседу, Китаю, запустив очередную баллистическую ракету. Но Китай проявляет настойчивость», — написал Трамп.
Cегодня, 29 мая, стало известно, что КНДР запустила баллистическую ракету, об этом рассказали военные Южной Кореи. По их данным, это была ракета Scud, которая вылетела из района города Вонсана на северо-востоке КНДР и упала в японской исключительной экономической зоне.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Токио и Вашингтон после запуска баллистической ракеты КНДР примут «конкретные меры». По его словам, ответные шаги нужны для пресечения «повторных провокаций» со стороны Северной Кореи. Абэ отметил, что на саммите «Большой семерки», который прошел с 26 по 27 мая, лидеры стран G7 договорились обсудить вопрос Северной Кореи в приоритете.