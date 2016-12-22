Трамп обвинил Северную Корею в «неуважении» к Китаю

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В Совфеде ответили на обвинения Киева об отправке ядерного оружия в Крым

О готовности голосовать за Путина заявило рекордное число россиян

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Кремль отреагировал на обыски в офисе «Яндекса» в Киеве

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