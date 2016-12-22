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Общество
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На оранжевой ветке метро Москвы увеличили интервалы движения поездов
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16:05
На оранжевой ветке метро Москвы увеличили интервалы движения поездов

В Москве в метрополитене на Калужско-Рижской линии увеличены интервалы движения поездов из-за инцидента с пассажиром. Об этом сообщается в Twitter столичной подземки.

Сообщение появилось в 15:05 мск. В 15:22 мск столичный метрополитен заявил, что движение составов вошло в нормальный график.

Источник «РИА Новости» сообщил, что на станции «Третьяковская» мужчина упал на рельсы. Собеседник агентства добавил, что он жив и его вытащили на платформу. 

Теги
метро, происшествия, Московский метрополитен
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