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Власти ответили на сообщения о строительстве еще одного стадиона «Зенита»
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Власти ответили на сообщения о строительстве еще одного стадиона «Зенита»
Общество, 15:24
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Власти ответили на сообщения о строительстве еще одного стадиона «Зенита»

Строительство стадиона футбольного клуба «Зенит» в Купчино во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга «в адресной инвестиционной программе бюджета комитета по строительству Санкт-Петербурга на 2017-2018 годы не предусмотрено». Об этом рассказали РБК в пресс-службе комитета по строительству Санкт-Петербурга.

О планах футбольного клуба «Зенит» построить резервный стадион на 20 тыс. зрителей на окраине Купчино, к югу от устья Шушарского ручья, сообщало 29 мая местное издание «Канонер» без указания источников информации. По его данным, проекту был старт четыре года назад, в 2013 году, отмечает портал.

Футбольный клуб представил концепцию стадиона, а также баскетбольного комплекса на пять тысяч человек, футбольных полей, как открытых, так и крытых, учебного корпуса с гостиницей-интернатом и техническими постройками. По данным «Канонера», проект был разработан ООО «Проектно-прозводственной фирмой «А.Лен», которая принадлежит некому Сергею Орешкину.

Первый зампред комитета по физкультуре и спорту Петербурга Николай Растворцев заявил «Канонеру», что «за прошедшее время «Зенит» не отказался от этих планов». По его словам, на данный момент ведется разработка проекта планировки территории, чтобы подключить ее к улично-дорожной сети, организовать парковочные места и рассчитать, как будет проходить линия легкорельскового транспорта из аэропорта. Растворцев пояснил, что сроки строительства нового спорткомплекса «Зенита» пока не определены.

Теги: Санкт-Петербург , стадион , «Зенит»
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