Профсоюз «Учитель» потребовал компенсацию педагогам за работу на ЕГЭ

Профсоюз «Учитель» выступил с просьбой выплаты российским учителям компенсации за работу на ЕГЭ. Соответствующее обращение организация направила министру образования и науки России Ольге Васильевой. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении.

Организация просит главу Минобрнауки России «незамедлительно» организовать проверку наличия и содержания региональных нормативных актов, согласно которым выплачиваются компенсации педагогам за работу на ЕГЭ.

Выступившие с обращением считают, что это можно сделать, обратившись в Генпрокуратуру либо поручив Рособрнадзору подготовить и разослать в регионы документ об организации работы на ЕГЭ. В нем нужно перечислить виды работ на итоговой аттестации, обозначить заключение трудового договора, указать региональный бюджет в качестве источника выплаты компенсации и гарантировать сохранение зарплаты по основному месту работы.

Профсоюз обращался с тем же вопросом в Минобрнауки 26 мая 2016 года и получил от Рособрнадзора письмо, что пройдут плановые проверки. Однако, по данным профсоюза, этого не произошло, отмечается в релизе. По данным профсоюза, в 16 российских регионах положения об оплате работы на ЕГЭ не приняты или их нет в открытом доступе. В регионах, где они приняты, учителя получают за работу на ЕГЭ «мизерную плату».​

В начале 2016 года профсоюз «Учитель», проанализировав 68 региональных положений о ЕГЭ, устанавливающих правила оплаты работы преподавателей, зафиксировал невыплаты педагогам. Во многих положениях, как выяснили профактивисты, не указана компенсация техспециалистам и организаторам.