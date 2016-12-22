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Кремль ответил на призыв Меркель к европейцам полагаться только на себя
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Кремль ответил на призыв Меркель к европейцам полагаться только на себя

С призывом канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Европа не может больше полагаться на союзников, «должны разбираться европейцы и американцы». Такое мнение журналистам высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Европа не может больше полагаться на союзников, передает корреспондент РБК.

В ответ на уточняющие вопросы Песков отметил, что Россия — это «часть Европы», но она «испокон веков рассчитывала только на себя».

В воскресенье, 28 мая, на следующий день после завершения саммита «Большой семерки» Меркель заявила, что для Европы закончились времена, когда она могла «полностью рассчитывать на других». Немецкий канцлер отметила, что европейцы теперь должны взять в руки «свою судьбу». Меркель добавила, что при этом нужно сохранить дружеские отношения с США, Великобританией и с другими соседями, «даже с Россией». 

Теги
Европа, Ангела Меркель, Дмитрий Песков
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