В НАТО предложили России отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии

Парламентская ассамблея (ПА) НАТО приняла декларацию, в которой содержится обращение к России с призывом вывести своих военных из Абхазии и Южной Осетии, а также отозвать признание этих республик независимыми государствами. Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном на сайте Парламентской ассамблеи.
«Российская Федерация должна выполнить международные обязательства, взятые в отношении Грузии», — говорится в тексте декларации.
Там также отмечается, что Парламентская ассамблея подтверждает политику «открытых дверей» и поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии.
В документе подчеркивается, что Грузии следует поддерживать независимость судебной системы, сохранить плюрализм в СМИ и снижать напряженность в отношениях между действующей властью и оппозицией.
При этом обращаясь к другим странам-участницам НАТО, авторы декларации, подчеркивают необходимость углубить процесс интеграции с Грузией для создания условий предоставления ей программы действий по членству в НАТО.
До этого, 24 мая, назначение новым послом России в Южной Осетии Марата Кулахметова Грузия назвала «циничным шагом». По словам госминистра Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктора Долидзе, этот шаг со стороны России — «очередная провокация, он обычный оккупант, такой же, как и другие российские военнослужащие, которые там находятся».
Дипотношения между Россией и Южной Осетией были установлены в сентябре 2008 года после вооруженного конфликта между Грузией и Южной Осетией.