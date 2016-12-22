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Общество
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«ВИМ-Авиа» объяснила задержки рейсов из Москвы
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13:48
«ВИМ-Авиа» объяснила задержки рейсов из Москвы

Задержки авиарейсов компании «ВИМ-Авиа» 28–29 мая произошли из-за позднего возврата с планового техобслуживания трех лайнеров. Об этом РБК заявила директор по связям с общественностью авиакомпании Елена Федорова. По ее словам, прибытие этих самолетов в компании «ожидали более десяти дней назад».

Также на это наложилось «начало сезона отпусков, которое в этом году характеризуется небывало высоким для конца мая усилением роста пассажиропотока — в частности, на курорты Турции». Это «привело к веерному характеру задержек и переносов рейсов», пояснила Федорова.

При этом попытки авиакомпании «ВИМ-Авиа» зафрахтовать под перевозку самолеты сторонних авиакомпаний «не увенчались успехом из-за тотального дефицита воздушных судов на данный момент». В компании добавили, что «расписание начнет выправляться» уже вечером в понедельник., 29 мая. Всем пассажирам авиакомпания обещает предоставить напитки, питание и размещение в гостинице, добавила Федорова.

Ранее сообщалось о протестах недовольных задержками пассажиров в терминале московского Домодедово, которые, по информации Life, перекрыли часть коридора к стойке информации авиакомпании «ВИМ-Авиа». Пресс-секретарь аэропорта Александр Власов заявил РБК, что в общей зоне аэровокзала Домодедово регистрация пассажиров всех авиакомпаний «проходит в штатном режиме».

По данным сервиса «Яндекс. Расписания» на 13:20 мск, с опозданием из Домодедово отправятся три рейса «ВИМ-Авиа» в Турцию, и по одному в Санкт-Петербург, Махачкалу, Бургас и Ереван. Авиакомпания также отменила рейсы из Москвы в Сочи и в Симферополь.

Ранее «ВИМ-Авиа» объясняла задержки большинства чартерных рейсов «совокупностью многих причин», в частности рейс N9303 Москва — Даламан был задержан из-за вынужденной посадки в Краснодаре, которую пришлось совершить после драки пассажиров на борту, сообщал ТАСС

Теги
Домодедово, задержки рейсов, «ВИМ-Авиа»
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