В СПЧ назвали эвакуацию машин без номеров незаконной

Принудительная эвакуация автомобилей без номеров противоречит законодательству России и позиции Верховного суда. Об этом говорится в официальном письме председателя Совета по правам человека при президенте Михаила Федотова на запрос от депутата Госдумы Ярослава Нилова, передает «РИА Новости».
Согласно закону, он допускает «стоянку автомобилей без государственных номерных знаков», говорится в ответе Федотова. Кроме того, представитель СПЧ отметил, что направил запрос депутата прокурору Москвы Владимиру Чурикову с просьбой провести проверку соответствия решения комитета законодательству РФ и принять меры.
В четверг, 25 мая, мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем Twitter, что столичные власти начали эвакуировать автомобили со скрытыми номерами с улиц города. Он отметил, что решение об эвакуации таких машин было принято антитеррористической комиссией из соображений безопасности. Он пояснил, что хозяева дорогих машин, обычно снимают номера, чтобы не платить за парковку.
В начале мая газета «Коммерсантъ» сообщала, что депутат Госдумы Ярослав Нилов и Национальный автомобильный союз попросили прокуратуру проверить решение антитеррористической комиссии об эвакуации машины без номеров от 27 апреля 2017 года. В своем обращении он пояснил, что в ПДД и КоАП не указано, что водитель несет ответственность за парковку автомобиля с нечитаемым или отсутствующим номером. Депутат отметил, что нарушением является передвижение машины без номерных знаков. «Поэтому эвакуация транспортного средства без номеров, которая является обеспечительной мерой производства по делу об административном нарушении, будет осуществляться незаконно», — говорил он в своем письме.
В свою очередь Национальный автомобильный союз назвал эвакуацию машин без номеров «ограничением прав граждан вне рамок действия федерального законодательства». Вице-президент союза Антон Шапарин объяснил, что автовладелец может получить знаки на свой автомобиль, спустя десять дней после его покупки, также они могут быть потеряны или похищены. «Таким образом, значительная категория граждан ограничивается в праве свободного распоряжения своим имуществом, вынуждена нести затраты на возвращение своих транспортных средств со штрафстоянок», — пояснил он.