Синоптики предупредили москвичей о сильном ветре в понедельник

В Москве 29 мая ветер может достигнуть порывов от 17 до 22 м/с. Об этом сообщается на официальном сайте Росгидрометцентра.



По данным синоптиков, в столице будет от плюс 22 градусов до плюс 24 градусов. Днем облачно, пройдет дождь, местами сильный, с грозой.

Как рассказали в Гидрометцентре агентству «Интерфакс», в понедельник, 29 мая, к ночи местами могут выпасть осадки до 12 мм, что составляет 23,5% месячной нормы.

В ночь с понедельника на вторник, с 29 мая по 30 мая, похолодает до плюс 12 градусов. В ночное время синоптики прогнозируют дождь, местами с грозой. Днем, 30 мая, температура воздуха составит от плюс 17 градусов до плюс 19 градусов. В столице будет переменная облачность с небольшими дождями.

Управление МЧС по Москве в связи с усилением ветра выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях, сообщается на сайте ведомства. В ведомстве отметили, что в столице может быть сильный дождь, гроза, град и ветер с порывами 17–22 м/с. Экстренное предупреждение будет действовать с 13:30 мск до 07:00 30 мая.