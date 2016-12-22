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У экс-главы Марий Эл арестовали имущество на 1 млрд руб.
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13:13
У экс-главы Марий Эл арестовали имущество на 1 млрд руб.

Стоимость арестованного имущества экс-главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова составляет 1 млрд руб. Об этом заявил ​его адвокат Сергей Севрук, передает «Интерфакс».

В общей сложности суд арестовал 23 объекта собственности, принадлежавших семье Маркелова. Арест был наложен на имущество экс-главы республики в Москве, Марий Эл и Краснодарском крае. Защита Маркелова подала жалобу на это решение. Адвокат бывшего главы региона называет арест имущества незаконным, поскольку, по его мнению, нет оснований полагать, что оно было приобретено преступным путем.

Леонид Маркелов покинул пост главы Марий Эл 6 апреля, написав заявление об уходе по собственному желанию. 13 апреля он был задержан по обвинению во взятке. На следующий день суд принял решение отправить его под стражу на два месяца. Свою вину Маркелов не признал.

По мнению правоохранительных органов, Маркелов сделал попытку получить взятку от предпринимателя Николая Криваша в размере 250 млн руб. Взятка должна была быть передана путем фиктивной покупки акций подконтрольного Маркелову тепличного хозяйства.

Клан Маркеловых: что стоит за уголовным делом против главы Марий Эл

27 апреля суд наложил арест на 23 объекта имущества, принадлежащих Маркелову. В их число вошли две квартиры в Йошкар-Оле и одна квартира в центре Москвы. 

Теги
Марий Эл, Леонид Маркелов, арест имущества
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