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СКР начал проверку из-за смерти петербуржца в отделении полиции

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«Яндекс» рассказал об обысках в офисах компании на Украине

У экс-главы Марий Эл арестовали имущество на 1 млрд руб.

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Причастных к энергоаварии в Сибири сотрудников отстранили от работы