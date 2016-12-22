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В Москве начал работу предвыборный штаб Навального
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13:06
В Москве начал работу предвыборный штаб Навального

В Москве заработал предвыборный штаб политика и основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, который заявлял о планах участвовать в предвыборной гонке в 2018 году. За час после открытия в штабе в качестве волонтеров зарегистрировались 50 человек. Об этом рассказал РБК координатор кампании Навального в Москве Николай Ляскин.

«Мы ждем основной наплыв людей вечером, но и 50 человек — уже неплохой результат», — заявил он. Торжественное открытие московского штаба ранее было назначено на 24 мая. Открытие не состоялось из-за того, что за несколько дней до мероприятия клуб Volta, где оно должно было пройти, отказал организаторам кампании. Об этом сообщал руководитель предвыборной кампании Навального Леонид Волков на YouTube.

Волков заявил, что штаб заработает 29 мая, а торжественное открытие состоится 12 июня «на улице». Комментируя это, Ляскин пояснил РБК, что речь идет о митинге сторонников Навального, который назначен на эту дату, и других «торжественных мероприятий» штаб не планирует.

О своих планах участвовать в выборах президента России в 2018 году Алексей Навальный заявил в своем блоге 13 декабря 2016 года. Политик подчеркнул, что «даже стать кандидатом» для него будет «нелегко». Навальный добавил, что не боится «называть вещи своими именами, разоблачать не только «систему», но и конкретных людей».

Решение Навального об участии в предвыборной кампании тогда поддержал только Михаил Ходорковский, сообщал РБК исполнительный директор «Открытой России» Тимур Валеев. 

Теги
Москва, выборы президента, Алексей Навальный, предвыборный штаб, Николай Ляскин
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