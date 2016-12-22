Причастных к энергоаварии в Сибири сотрудников отстранили от работы

Федеральная сетевая компания «Единые энергетические системы» отстранила от работы сотрудников, из-за ошибок которых произошла 29 мая энергоавария в Хакасии. Об этом сообщили в пресс-службе филиала компании «МЭС Сибири», передает «Интерфакс».



«Смена, производившая переключения на подстанции 500 кВ «Означенное», отстранена от работы», — отмечается в сообщении. Как рассказали в «МЭС Сибири», для выяснения обстоятельств произошедшего была создана специальная комиссия, по результатам работы которой будут приняты дисциплинарные и кадровые решения.

Ответственный дежурный Минэнерго сообщил РБК, что специалисты восстановили подачу энергии на Саяногорском алюминиевом заводе, где утром произошел последний сбой, когда нагрузка упала на 250 МВт (с 980 до 730 МВт). «В 8:05 мск восстановлено. Информация о нарушении технологических процессов не поступала. Там отключились кремниевые выпрямительные аппараты», — пояснил представитель министерства.

В ночь на понедельник, 29 мая, из-за ошибочных действий персонала произошла авария на электроподстанции в Сибири, сообщало Министерство энергетики. В 02:37 мск на подстанции «Означенное», которая принадлежит «Единым энергетическим системам», после переключения для ремонта первой системы шин первой секции защита отключила шины первой и второй секции подстанции, которые снабжают электричеством заводы «Русала». В результате электроэнергия, которая поступала на хакасский и саянский заводы компании, снизилась на 1,4 ГВт. Кроме того, в результате аварии произошел сбой технологических процессов на предприятиях. Также на 1,6 ГВт снизила свою нагрузку Саяно-Шушенская ГЭС, которая вывела в резерв гидрогенераторы.



К 03:13 мск первая система шин секции на подстанции «Означенное» была включена, а затем электричество было подано на подстанцию ГПП-1 Саянского алюминиевого завода и на подстанции заводов «Русала». В 04:58 мск Саяно-Шушенская ГЭС стала работать в штатном режиме.

