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Глава банка «Югра» заявил о получении от акционеров около $500 млн
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11:43
Глава банка «Югра» заявил о получении от акционеров около $500 млн

Акционеры банка «Югра» в скором времени докапитализируют банк на сумму около $500 млн. Решение приняли по итогам согласования с акционерами после принятия новой стратегии развития финансовой организации на 2017–2019 годы. Об этом заявил президент финансовой организации Алексей Нефедов, передает пресс-служба банка.

Согласно новой стратегии, планируется «нарастить» активы на 30% и «увеличить их рентабельность», подчеркнул Нефедов. «Югра», по его словам, сохранит курс на «диверсификацию клиентской базы».

Решение акционеров связано с большим потенциалом этого актива на фоне «восстановления экономики». Сейчас «Югра» готовит для предоставления на рассмотрение регулятора предложение о форме и условиях повышения капитализации банка на деньги акционеров. Это даст возможность для реализации новой стратегии развития до 2019 года, заявил Нефедов «РИА Новости».

Газета «Ведомости» 29 мая сообщила о том, что Центробанк потребовал от «Югры» досоздать резервы на сумму более 40 млрд руб., равные почти всему капиталу банка. По мнению методолога RAEX Юрия Беликова, это требование будет означать нарушение нормативов достаточности капитала и приведет к их снижению ниже 2%. За этим, в свою очередь, последует применение надзорных мер Центробанка против «Югры». ​

В свою очередь, Нефедов в разговоре с ТАСС заявил, что банк не получал предписаний от ЦБ. «В случае появления подобных рекомендаций от регулятора у банка есть все резервы и ресурсы для их реализации», — цитировала пресс-служба банка слова главы организации. 

Теги
докапитализация, банк «Югра», Алексей Нефедов
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