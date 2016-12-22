«Ведомости» опубликовали опровержение статьи о Фридмане

Газета «Ведомости» опубликовала опровержение материала «Почему испанский проект Михаила Фридмана оказался замешан в деле о «русской мафии» от 27 февраля.

Редакция газеты, автор статьи Иван Васильев и учредитель издания АО «Бизнес ньюс медиа» также принесли извинения Фридману за публикацию, а также за то, что ему не предоставили возможность прокомментировать материал во время его подготовки. Автор материала, говорится в опровержении, запросил комментарии у лица, «которое не уполномочено представлять интересы Фридмана».

Не соответствующей действительности информацией, в частности, признана часть текста, в которой утверждается о связях между Фридманом и нидерландской телекоммуникационной компанией Zed+. Газета также опровергла данные о том, что «структуры Фридмана» попросили Торговую палату Амстердама провести аудит Zed+ и назначить внешнего управляющего. Кроме того, издание опровергло подпись к содержавшейся в материале фотографии: «Из-за спора между миллиардерами Хавьером Пересом Долсетом (на фото слева) и Михаилом Фридманом (справа) испанскому спецназу пришлось блокировать аэропорт Мадрида».

«Сведения о том, что мне подконтрольны ЗАО «Темафон», ЗАО «Тематика», компании Gelvaser и Bombalia, через которые я якобы владею долями в Zed+, и о том, что я имел какое-то отношение к назначению Петера Вакки в качестве внешнего управляющего Zed+, не соответствуют действительности», — приводит издание цитату из предоставленного Фридманом официального заявления.

Публикация опровержения была условием мирового соглашения между Фридманом и «Ведомостями», которое утвердил 24 мая Останкинский районный суд. Бизнесмен заявил, что достижение такого соглашения говорит о «зрелости» редакции «Ведомостей», которая сумела признать и исправить свои ошибки.

Михаил Фридман при подаче иска заявлял, что издание не направило ему или его представителям запросов по материалу статьи. Кроме иска о защите чести и достоинства, Фридман также в апреле обратился в полицию, требуя возбудить дело о клевете против автора статьи Ивана Васильева, заявлял начальник юридического отдела «Ведомостей» Владимир Румянцев.