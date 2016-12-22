Навальный подал заявку на акцию против коррупции в Москве 12 июня

Политик и глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный подал заявку в столичную мэрию на проведение антикоррупционного митинга в День России 12 июня в Москве. Копия заявления опубликована на сайте Навального.

Сначала организаторы собираются провести шествие от площади Тверской Заставы до дома №2 на улице Охотный Ряд, где состоится сам митинг. Акция продлится с 14:00 до 17:00 мск. Заявлено до 15 тыс. участников акции. «Это наша страна и в День России мы имеем право выйти на улицу под российскими флагами», — заявил политик в своем блоге.

В пресс-службе московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции РБК подтвердили получение заявки на проведение акции 12 июня. «[Заявка] получена. Ответим в установленный законом срок — в течение трех дней», — сообщил представитель пресс-службы.

В группе «Команда Навального» в соцсети «ВКонтакте» говорится, что об участии в акции 12 июня заявили инициативные группы в 212 российских городах (на момент написания новости их количество может меняться. — РБК).

Антикоррупционные акции прошли 26 марта в Москве и по всей России. Поводом послужило расследование ФБК Навального о «тайной недвижимости» российского премьера Дмитрия Медведева. По информации ФБК, количество участников митинга в Москве достигло 25–30 тыс., не менее 150 тыс. — по России. Согласно данным МВД, в московской акции участвовали около 8 тыс. человек.