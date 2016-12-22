Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Политика
Навальный подал заявку на акцию против коррупции в Москве 12 июня 10:02 Черногория обвинила Россию во вмешательстве во внешнюю политику страны 10:51 СМИ узнали об отслеживании Россией ракетных пусков КНДР 10:20 Трамп заявил о доверии своему советнику Кушнеру 09:52 Глава Бурятии предложил увольнять региональных министров за три выговора 09:38 В «Роскосмосе» назвали стоимость стартового комплекса для «Ангары» 08:15 Эксперты назвали возможных создателей вируса WannaCry 05:20 Абэ пообещал принять вместе с США меры для сдерживания КНДР 02:58 Трампа проинформировали о запущенной с территории КНДР ракете 02:25 Турчинов призвал создать непреодолимую крепость на востоке страны 01:39 СМИ узнали о частичном признании вины экс-главой Удмуртии 01:31 Запущенная с территории КНДР ракета упала в экономической зоне Японии 00:40 В Британии задержали еще одного фигуранта дела о теракте в Манчестере 00:32 После саммита G7 Меркель призвала европейцев не полагаться на других Вчера, 19:19 В парке «Патриот» прошел второй слет движения юнармейцев Вчера, 18:55 На Сицилии без потепления: чем закончился саммит «Большой семерки» Вчера, 18:31 В Манчестере задержали 14-го подозреваемого по делу о теракте Вчера, 18:07 Столичные митинги против реновации собрали в выходные 6 тыс. человек Вчера, 18:05 СМИ сообщили о гибели 20 мирных жителей после удара коалиции США Вчера, 17:27 Макрон рассказал о своем отношении к Путину и Трампу Вчера, 16:45 Старая программа без кандидата: о чем договорились коммунисты на съезде Вчера, 16:37
Лента новостей 10:52 МСК
СМИ узнали о требовании ЦБ к банку «Югра» создать резервы на 40 млрд руб. Финансы, 10:24 СМИ узнали об отслеживании Россией ракетных пусков КНДР Политика, 10:20 Навальный подал заявку на акцию против коррупции в Москве 12 июня Политика, 10:02 Лучшие предложения рынка наличной валюты  10:00   USD НАЛ. Покупка 56,79 Продажа 56,75 EUR НАЛ. 63,54 63,50 «Ведомости» опубликовали опровержение статьи о Фридмане Бизнес, 09:58 Трамп заявил о доверии своему советнику Кушнеру Политика, 09:52 Глава Бурятии предложил увольнять региональных министров за три выговора Политика, 09:38 В Новосибирской области из-за возгорания фуры с краской загорелось кафе Общество, 09:10 Иннополис: российская Кремниевая долина на государственные деньги Бизнес, 09:01 Глава Минкомсвязи оказался владельцем 14 доменов Иннополиса Технологии и медиа, 09:00 ЦБ отозвал лицензии у двух банков Финансы, 08:52 Тела трех молодых людей обнаружили под мостом на юге Москвы Общество, 08:49 Минэнерго сообщило о масштабной аварии в Сибири Общество, 08:45 ЦБ отозвал лицензию у связанного с IT-омбудсменом Германом Клименко банка Финансы, 08:36 Десантник ВМФ США погиб при прыжке с парашютом на шоу в Нью-Йорке Общество, 08:34 В Ставропольском крае из-за паводка эвакуируют семь населенных пунктов Общество, 08:28 В «Роскосмосе» назвали стоимость стартового комплекса для «Ангары» Политика, 08:15 Шойгу рассказала о работе над законом о деятельности психологов Общество, 08:04 СМИ узнали о возможном изменении правил субсидирования экспортеров машин Экономика, 07:25 Умер бывший премьер Греции Константинос Мицотакис Общество, 06:11 СК завершил расследование в отношении бывшего военного коменданта Чечни Общество, 05:35 Эксперты назвали возможных создателей вируса WannaCry Политика, 05:20 Нефтяные компании попросили уменьшить доступ миноритариев к информации Бизнес, 04:57 СК начал проверку сообщений о нападении на фельдшера скорой в Рязани Общество, 04:28 В Тюменской области при пожаре в частном доме погибли трое детей Общество, 03:38 Абэ пообещал принять вместе с США меры для сдерживания КНДР Политика, 02:58 Трампа проинформировали о запущенной с территории КНДР ракете Политика, 02:25 На испанском курорте автомобиль врезался в толпу пешеходов Общество, 02:02
Навальный подал заявку на акцию против коррупции в Москве 12 июня
Материалы по теме Участник антикоррупционной акции Навального получил полтора года колонии Фонд борьбы с коррупцией рассказал о «тайной недвижимости» Медведева В фонде Навального извинились за ошибки в ролике о Ковальчуке Усманов ответил на упрек Навального об отсутствии у него доказательств
10:02
Навальный подал заявку на акцию против коррупции в Москве 12 июня

Политик и глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный подал заявку в столичную мэрию на проведение антикоррупционного митинга в День России 12 июня в Москве. Копия заявления опубликована на сайте Навального.

Сначала организаторы собираются провести шествие от площади Тверской Заставы до дома №2 на улице Охотный Ряд, где состоится сам митинг. Акция продлится с 14:00 до 17:00 мск. Заявлено до 15 тыс. участников акции. «Это наша страна и в День России мы имеем право выйти на улицу под российскими флагами», — заявил политик в своем блоге.

В пресс-службе московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции РБК подтвердили получение заявки на проведение акции 12 июня. «[Заявка] получена. Ответим в установленный законом срок — в течение трех дней», — сообщил представитель пресс-службы.

В группе «Команда Навального» в соцсети «ВКонтакте» говорится, что об участии в акции 12 июня заявили инициативные группы в 212 российских городах (на момент написания новости их количество может меняться. — РБК).

Антикоррупционные акции прошли 26 марта в Москве и по всей России. Поводом послужило расследование ФБК Навального о «тайной недвижимости» российского премьера Дмитрия Медведева. По информации ФБК, количество участников митинга в Москве достигло 25–30 тыс., не менее 150 тыс. — по России. Согласно данным МВД, в московской акции участвовали около 8 тыс. человек.

Фотогалерея Антикоррупционные акции в городах России В десятках городов России состоялись антикоррупционные акции протеста. Официально власти согласовали 24 митинга, организаторы заявляли о проведении акций протеста в ста российских городах. Самые... Показать 17 фотографий
 

Теги
Алексей Навальный, Антикоррупционный митинг, акция против коррупции, акции в Москве
Другие материалы РБК
«Красавицы остались не у дел»: светская львица о вечеринке
Дочь московского чиновника блеснула на вечеринке в Турции (фото)
"Ошеломлена этим местом": светская львица из РФ описала поездку "на дачу"
Единственный эффективный способ помешать эвакуации автомобиля
15 архивных фотографий интерьеров из советских хрущевок
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку