В Ставропольском крае из-за паводка эвакуируют семь населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров по итогам заседания краевой комиссии по ЧС, говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на официальном сайте губернатора.

Эвакуируют жителей в нескольких населенных пунктах Советского и Буденновского районов.

Власти региона приняли решение об эвакуации после уточнения прогноза наполнения Отказненского водохранилища и облета подтопленных территорий. По словам Владимирова, днем 29 мая уровень воды в водохранилище вырастет до максимального уровня, что может привести к разгерметизации.

Начиная с 6:00 утра по мск эвакуируют жителей села Отказное. С 10:00 по мск начнется эвакуация в Зеленокумске. С 12:00 по мск, и дальше, согласно графику, — села Нины, Стародубское, Архангельское, Орловка, Покойное. Для эвакуированного населения подготовлено более 100 пунктов временного размещения в 15 муниципальных образованиях Ставрополья.

Вода в Отказненском водохранилище поднялась из-за увеличением притока из реки Кума после длительных осадков на территории Ставропольского края. Ситуация также осложнили прошедшие 28 мая не некоторых районах края дожди, включая Советский район.

Из-за паводка 24 мая в регионе ввели режим ЧС. Село Левокумка и поселок Первомайский пострадали из-за сильного подъема воды. Также пострадали домовладения в селах Солуно-Дмитриевское и Курсавка из-за поднявшейся воды в реке Суркуль. Многие жители были эвакуированы.