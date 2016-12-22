СМИ узнали о возможном изменении правил субсидирования экспортеров машин

Правительство может внести правки в правила предоставления транспортных субсидий для экспортеров автомобилей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в одном из автоконцернов и других участников рынка.

В настоящее время минимальная поддержка на 20% транспортных затрат оказывается автоконцернам, которые наладили промсборку в России и сделали «заметные инвестиции», отмечает издание. Максимальная поддержка на 80% оказывается отечественным компаниям или владельцам специнвестконтрактов, которые планируют инвестировать в Россию, пишет издание.

Согласно правкам, предлагается «поднять субсидии для промсборщиков до 60%, причем при высокой локализации производства они смогут рассчитывать и на 80%», отмечает «Коммерсантъ».