Ростуризм призвал россиян на Шри-Ланке быть осторожными из-за ливней

Ростуризм призвал российских туристов на Шри-Ланке быть осторожными из-за проливных дождей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Необходимо учитывать метеорологическую обстановку в стране, соблюдать меры предосторожности, а также выполнять рекомендации местных властей, говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что в результате ливневых дождей на Шри-Ланке «произошли наводнение и оползни, которые привели к гибели людей из числа местного населения».

«Ситуационно-кризисный центр МИД России не располагает информацией о наличии российских граждан среди погибших и пострадавших», — отметили в Ростуризме.

Как сообщает Reuters со ссылкой на правительственных чиновников, в результате оползней и наводения, вызванных проливными дождями, погибли по меньшей мере 151 человек. Еще 111 человек, по информации агентства, пропали без вести. ​В результате стихии около пострадали около 500 тыс. человек.