«Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля получил фильм «Квадрат»

Рубен Эстлунда Фото: Eric Gaillard / Reuters

Шведский режиссер Рубен Эстлунд получил «золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля. Этой награды он был удостоен за драму о работнике музея современного искусства «Квадрат»

«Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля ​получил фильм под названием «Квадрат» шведского режиссера Рубена Эстлунда, сообщается в официальном Twitter мероприятия.

В прошлом году в Каннах Эстлунд со своей картиной «Форс-мажор» о горнолыжном курорте стал лауреатом приза жюри программы «Особый взгляд».

Вторую по значимости награду, гран-при, фестиваля в этом году получила кинокартина французского режиссера Робена Кампийо​ «120 ударов в минуту». Третьего приза, в свою очередь, за ленту под названием «Нелюбовь» удостоился российский режиссер Андрей Звягинцев.

В фильме «Квадрат» Эстлунда рассказывается о работнике музея современного искусства, который, отчаянно пытаясь добиться успеха, привозит в свою галерею инсталляцию под названием «Квадрат». Премьера фильма состоялась в ходе фестиваля 19 мая. Картина, как пишет Thу Guardian, была хорошо воспринята критиками. Питер Брэдшоу, по данным газеты, даже «дал фильму четыре звезды», пояснив, что картина Эстлунда создала «какое-то странное и возмутительное представление».

Также награда за лучшую режиссерскую работу была вручена Софии Копполе. Приз она получила за фильм «Роковое искушение» («The Beguiled»). Лучшим актером в это же время на Каннском фестивале за работу в картине «Ты никогда здесь не был» («You Were Never Really Here») был признан американский артист Хоакин Феникс. Лучшей актрисой за главную роль в ленте «На пределе» («Aus dem Nichts») стала немка Диана Крюгер.

Кроме того, особая премия кинофестиваля, как сообщала газета The Guardian, была вручена актрисе Николь Кидман. По словам ведущей церемонии закрытия фестиваля Моники Беллуччи, этот приз был присужден артистке «в исключительном порядке» по случаю 70-летия киносмотра.

Приз за лучший сценарий Каннского кинофестиваля, в свою очередь, как замечает The Guardian, разделили Грек Йоргос Лантимос с фильмом «Убийство священного оленя» («The Killing of a Sacred Deer») и британка Линн Рэмси, представлявшая картину «Ты никогда здесь не был» («You Were Never Really Here»).