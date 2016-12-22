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21:12
В Москве из-за сильного ветра объявлен желтый уровень опасности

Синоптики объявили в Москве и столичном регионе на 29 мая желтый уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра.

В столице, как уточнили специалисты, в этот день ожидается сильный ветер — до 20 м/с. Похожий прогноз, по информации исследователей, также коснется большинства областей Центрального федерального округа, кроме Брянской и Белгородской областей. Там, по данным синоптиков, оповещений о погоде не требуется.

Жителей же остальных областей центральной России, как предупредили в Гидрометцентре, помимо ветра, 29 мая ожидают сильные дожди и грозы. Они, по информации специалистов, в частности, пройдут в Тверской, Ярославской, Смоленской, Рязанской, Тамбовской, Курской и Воронежской областях.

Желтый уровень, как пояснили в Гидрометцентре, занимает третью позицию в шкале интенсивности опасных погодных явлений. При таком уровне, по данным исследователей, погода «потенциально опасна».

Ранее, 28 мая, в погодном центре «Фобос» «РИА Новости» заявили, что лето в московском регионе начнется с прохладной погоды и «незначительных дождей». Температура в дневные часы в этот период, по информации синоптиков, «вряд ли будет выше 20 градусов». 

Теги
Москва, ветер, дождь, Погода, желтый уровень
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