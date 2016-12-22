СМИ опровергли сообщения о госпитализации Хворостовского

Информация о госпитализации в Москве российского оперного певца Дмитрия Хворостовского не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщил знакомый артиста, адвокат Павел Астахов.
«Нет, он не госпитализирован», — заявил собеседник агентства, добавив, что исполнитель «вот сейчас» сидит рядом с ним «и смеется». Остальных подробностей о состоянии певца Астахов, как пишет ТАСС, не сообщил.
Ранее, 28 мая, о том, что Хворостовский был доставлен в одну из московских больниц со ссылкой на неназванный источник передавал телеканал «360». Причин госпитализации издание тогда не уточняло.
В 2015 году у певца была диагностирована опухоль головного мозга. С тех пор он прошел несколько курсов химиотерапии, не прекращая при этом выступлений. Однако в декабре прошлого года Хворостовский объявил о том, что временно прекращает участвовать в оперных постановках по состоянию здоровья.
«У меня появились проблемы с балансом в связи с моей болезнью», — уточнял исполнитель, замечая однако, что планирует продолжить давать концерты, а в промежутках между ними — сконцентрируется «на своем лечении и здоровье».