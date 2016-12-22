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В Турции перевернулся микроавтобус с российскими туристами
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18:36
В Турции перевернулся микроавтобус с российскими туристами

​В провинции Анталья на юге Турции перевернулся микроавтобус с российскими туристами, сообщает агентство DHA со ссылкой на данные медиков.

По информации собеседников агентства, инцидент произошел около 15:00 мск недалеко от турецкого города Аксеки. Транспортное средство, как пишет DHA, следовало из региона Каппадокия в Аланью​.

Причиной происшествия, по данным агентства, стало то, что водитель не справился с управлением на скользкой дороге после прошедших в этом районе обильных осадков. В результате аварии, по информации DHA, микроавтобус «свернул» с трассы и перевернулся.

Ранения, как пояснили медики, после ДТП получили трое россиян. Травмированы, как замечает DHA, также 28-летний водитель микроавтобуса Мустафа Уяре и гиды. Все они, по информации агентства, в настоящий момент госпитализированы. Всего же в момент аварии в автомобиле, как поясняет агентство, находились девять граждан России, в том числе дети. Их, как пишет DHA, пересадили на другое транспортное средство.

Остальных подробностей и обстоятельств произошедшего агентство не уточняет.

Сообщение об аварии, как пишет «РИА Новости», уже проверяет генконсульство России в Анталье.​ «Мы проверяем эту информацию и выясняем подробности данного происшествия», — заявил российский ​генконсул Олег Рогоза. 

Теги
ДТП, Турция, туристы, Автобус, россияне
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