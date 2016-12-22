В Москве вандалы сожгли четырехметровый крест возле Андроникова монастыря

В столице неизвестные сожгли ​поклонный четырехметровый крест, расположенный возле Андроникова монастыря ​недалеко от одной из Поклонных гор. Об этом агентству «Интерфакс» рассказала​ исполнительный директор московского общественного движения восстановления монастыря Лада Савонина.

По ее словам, инцидент произошел в ночь на 28 мая. «Вандалы изрубили топором, облили горючими веществами и подожгли крест возле обители», — сообщила собеседница агентства, отметив, что прежде этот символ был установлен на месте «чудотворного колодца», который, в свою очередь, в 1357 году «собственноручно вырыл преподобный Андроник».

В настоящий момент на месте происшествия, как пишет «Интерфакс», работают сотрудники правоохранительных органов. Это также заметно на видеозаписи с места инцидента, опубликованной телеканалом РЕН ТВ. На кадрах видно почерневшие от огня изрубленные части креста. Из-за происшествия также пострадала установленная перед крестом небольшая икона — она покрылась копотью. Сам символ в результате поджога почернел с обратной стороны.