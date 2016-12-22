В Москве вандалы сожгли четырехметровый крест возле Андроникова монастыря

В столице неизвестные сожгли поклонный четырехметровый крест, расположенный возле Андроникова монастыря недалеко от одной из Поклонных гор. Об этом агентству «Интерфакс» рассказала исполнительный директор московского общественного движения восстановления монастыря Лада Савонина.
По ее словам, инцидент произошел в ночь на 28 мая. «Вандалы изрубили топором, облили горючими веществами и подожгли крест возле обители», — сообщила собеседница агентства, отметив, что прежде этот символ был установлен на месте «чудотворного колодца», который, в свою очередь, в 1357 году «собственноручно вырыл преподобный Андроник».
В настоящий момент на месте происшествия, как пишет «Интерфакс», работают сотрудники правоохранительных органов. Это также заметно на видеозаписи с места инцидента, опубликованной телеканалом РЕН ТВ. На кадрах видно почерневшие от огня изрубленные части креста. Из-за происшествия также пострадала установленная перед крестом небольшая икона — она покрылась копотью. Сам символ в результате поджога почернел с обратной стороны.