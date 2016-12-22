В Москве задержали обстрелявшего на Киевском шоссе автомобиль мужчину

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который ранее, по версии полицейских, обстрелял автомобиль на Киевском шоссе. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе главного управления МВД по столице.
Задержанным в результате оперативно-разыскных мероприятий, по информации собеседников агентства, оказался мужчина 1994 года рождения. Он, как пояснили в ведомстве, был «изобличен» работниками правопорядка «в хулиганстве».
Мужчина, как отметили в пресс-службе, уже арестован.
Инцидент на Киевском шоссе в Москве произошел в ночь на 22 мая. Там на 35 км трассы возле остановки «Соколово» мужчина из автомобиля Mercedes-Benz несколько раз выстрелил по машине Porsche Macan, за рулем которой находилась женщина. По ее словам, огонь злоумышленник открыл «без причины». Женщина в результате происшествия не пострадала, механические повреждения получил только ее автомобиль.
Спустя несколько дней, 26 мая, по факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).