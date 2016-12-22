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Общество
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17:05
В Москве задержали обстрелявшего на Киевском шоссе автомобиль мужчину

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который ранее, по версии полицейских, обстрелял автомобиль на Киевском шоссе. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе главного управления МВД по столице.​

Задержанным в результате оперативно-разыскных мероприятий, по информации собеседников агентства, оказался мужчина 1994 года рождения. Он, как пояснили в ведомстве, был «изобличен» работниками правопорядка «в хулиганстве».

Мужчина, как отметили в пресс-службе, уже арестован.

Инцидент на Киевском шоссе в Москве произошел в ночь на 22 мая. Там на 35 км трассы возле остановки «Соколово» мужчина из автомобиля Mercedes-Benz несколько раз выстрелил по машине Porsche Macan, за рулем которой находилась женщина. По ее словам, огонь злоумышленник открыл «без причины». Женщина в результате происшествия не пострадала, механические повреждения получил только ее автомобиль.

Спустя несколько дней, 26 мая, по факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). 

Теги
Москва, обстрел, задержание, Киевское шоссе
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