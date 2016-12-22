СК завел дело после крушения под Москвой легкомоторного самолета

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после крушения в Можайском районе Подмосковья легкомоторного самолета. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте столичного межрегионального следственного управления на транспорте СК.
Как уточнили сотрудники правоохранительных органов, инцидент произошел 27 мая. В этот день, по информации работников правопорядка, в 11:40 мск четырехместный самолет Як-18Т, выполняя прогулочный полет, вылетел с аэродрома Ватулино в Бородино.
Однако уже спустя десять минут, как пояснили следователи, «выполняя маневр», воздушное судно упало недалеко от деревни Татариново Можайского района. В результате происшествия, по данным представителей ведомства, самолет загорелся. Жертвами инцидента стали пилот 1953 года рождения и двое пассажиров — женщина 1990 года рождения и мужчина 1985 года рождения. Все они, как отметили в СК, погибли на месте.
«В настоящее время следствием рассматриваются три основные версии трагедии: ошибка пилотирования, неблагоприятные погодные условия и отказ техники», — пояснили в пресс-службе, отметив, что обстоятельства произошедшего, а также причины аварии в настоящий момент устанавливаются.