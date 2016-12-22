Путин поздравил разработчиков нового лайнера МС-21 с первым полетом

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников ОКБ имени Яковлева с первым испытательным полетом российского среднемагистрального пассажирского самолета МС-21. О полете Путину доложил вице-премьер Дмитрий Рогозин, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Глава государства также позвонил президенту корпорации «Иркут», генеральному директору — генеральному конструктору ОКБ им. А. С. Яковлева Олегу Демченко и поздравил его, коллектив предприятия и всех работников отрасли с этим знаменательным событием», — приводит «Интерфакс» слова Пескова.
Рогозин ранее в субботу, 28 мая, опубликовал в своем Twitter фотографии первого пробного полета МС-21. Видеозаписи полета также разместил иркутский портал Irksib.
МС-21 — первый российский гражданский ближне- и среднемагистральный самолет. Разрабатываются две модели: МС-21-300 и МС-21-200, они различаются количеством посадочных мест на борту. Подготовка к пробному полету началась 4 мая, первые поставки самолета ожидаются в 2019 году.