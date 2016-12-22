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Общество
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На мачеху задержанного в центре Москвы мальчика составили протокол
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12:58
На мачеху задержанного в центре Москвы мальчика составили протокол

На жену отца мальчика, который был задержан в районе Арбата во время чтения строк шекспировского «Гамлета», был составлен протокол об административном правонарушении. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.

По данным ведомства, протокол был составлен по ст.19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»).

В МВД также напомнили, что в отношении отца мальчика был составлен протокол по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).

Задержание ребенка произошло 26 мая в районе Арбата. Момент задержания записала на видео журналистка Люси Штейн.

В МВД, комментируя задержание ребенка, сообщили, что он занимался попрошайничеством. При этом родителей рядом с ним не было. Однако отец мальчика рассказал «ОВД-Инфо», что на момент на момент задержания мальчик просто читал вслух «Гамлета» Уильяма Шекспира, а рядом с ним на скамейке сидела его мать и читала книгу.

Следственный комитет начал проверку видеозаписи с задержанием ребенка. На ней, по данным СК, женщина «воспрепятствовала действиям сотрудников полиции, находящихся при исполнении своих должностных обязанностей». Следователи намерены проверить действия женщины на наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова пообещала разобраться с ситуацией вокруг задержания мальчика. Она также призвала «к объективному и всестороннему изучению инцидента». 

Теги
Москва, задержание, протокол
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