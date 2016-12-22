На мачеху задержанного в центре Москвы мальчика составили протокол

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СМИ сообщили о вынужденной посадке самолета в Краснодаре из-за драки

Новый российский пассажирский лайнер МС-21 совершил первый пробный полет

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«Аэрофлот» заявил о задержке рейсов из Москвы в Италию из-за забастовки

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Друг манчестерского террориста назвал возможные причины его радикализации

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Президент Франции назвал рукопожатие с Трампом «моментом истины»

Китай выступил с протестом против заявления G7 о Южно-Китайском море

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СМИ сообщили о решении Трампа выйти из Парижского соглашения по климату

На Аляске при крушении самолета погибли два человека

Сирия направила в ООН протест против авиаударов коалиции во главе с США

В США на аукционе продали самолет Элвиса Пресли

Террористическая группировка «Ансар аш-Шариа» заявила о самороспуске

СМИ узнали о плане Трампа по борьбе с политическим кризисом

Омбудсмен призвала не спекулировать на теме задержания ребенка в Москве

В Белграде произошел мощный взрыв

В США погибла мать основателя Uber

Полиция опубликовала фото устроившего теракт в Манчестере смертника

СМИ узнали об отправке третьего авианосца США к берегам Северной Кореи