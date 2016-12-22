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Друг манчестерского террориста назвал возможные причины его радикализации
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Друг манчестерского террориста назвал возможные причины его радикализации
Теракт на концерте в Манчестере, 10:20
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Друг манчестерского террориста назвал возможные причины его радикализации

Террорист-смертник Салман Абеди, совершивший теракт в Манчестере, мог оказаться под влиянием радикальной группировки, которая действует в городе. Об этом в интервью SkyNews рассказал его друг детства, рэпер Geko.

«В Манчестере есть группа, которая всем промывает мозги», — сказал Geko. 

Рэпер также отметил, что Абеди был «нормальным» и «улыбчивым» подростком. Однако, по его словам, в последнее время он стал намного более религиозным. Собеседник телеканала добавил, что не знает, почему «он это сделал» и «о чем он думал».

Теракт в Манчестере произошел 23 мая. Тогда после концерта американской певицы Арианы Гранде в фойе «Манчестер Арены» прогремел взрыв. В результате случившегося 22 человека погибли, 59 пострадали.

Взрыв на стадионе «Манчестер Арена» в Великобритании Еще 9 фото
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Исполнителем теракта оказался 22-летний террорист-смертник Салман Абеди. Телеканал NBC News со ссылкой на источник в разведке США сообщал, что Абеди был связан с запрещенной в России террористической организацией «Аль-Каида». При этом ответственность за теракт на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство» (также запрещена в России).

Теги: Манчестер , Теракт
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