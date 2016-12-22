Друг манчестерского террориста назвал возможные причины его радикализации

Террорист-смертник Салман Абеди, совершивший теракт в Манчестере, мог оказаться под влиянием радикальной группировки, которая действует в городе. Об этом в интервью SkyNews рассказал его друг детства, рэпер Geko.

«В Манчестере есть группа, которая всем промывает мозги», — сказал Geko.

Рэпер также отметил, что Абеди был «нормальным» и «улыбчивым» подростком. Однако, по его словам, в последнее время он стал намного более религиозным. Собеседник телеканала добавил, что не знает, почему «он это сделал» и «о чем он думал».

Теракт в Манчестере произошел 23 мая. Тогда после концерта американской певицы Арианы Гранде в фойе «Манчестер Арены» прогремел взрыв. В результате случившегося 22 человека погибли, 59 пострадали.