На Аляске при крушении самолета погибли два человека

Два человека погибли и один серьезно пострадал при крушении легкомоторного самолета на Аляске. Об этом сообщает местное издание Alaska Dispath News.
Двухмоторный самолет разбился на юго-востоке штата неподалеку от населенного пункта Хейнс. Представитель Национального совета по безопасности на транспорте сообщил, что причины крушения пока неизвестны. Самолет модели Piper PA-30 упал в районе побережья. Двое находившихся на борту погибли, еще один пассажир в критическом состоянии был отправлен в больницу в городе Джуно.
Ранее, 13 мая, в Боснии и Герцеговине при крушении легкомоторного самолета погибли пять человек, в том числе трое детей и пилот. Погибшим детям было от семи до десяти лет.