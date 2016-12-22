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На Аляске при крушении самолета погибли два человека
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На Аляске при крушении самолета погибли два человека

Два человека погибли и один серьезно пострадал при крушении легкомоторного самолета на Аляске. Об этом сообщает местное издание Alaska Dispath News.

Двухмоторный самолет разбился на юго-востоке штата неподалеку от населенного пункта Хейнс. Представитель Национального совета по безопасности на транспорте сообщил, что причины крушения пока неизвестны. Самолет модели Piper PA-30 упал в районе побережья. Двое находившихся на борту погибли, еще один пассажир в критическом состоянии был отправлен в больницу в городе Джуно.

​Ранее, 13 мая, в Боснии и Герцеговине при крушении легкомоторного самолета погибли пять человек, в том числе трое детей и пилот. Погибшим детям было от семи до десяти лет. 

Теги
авиакрушение, Аляска, Самолет
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