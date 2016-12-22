Дональд Трамп завершил первую зарубежную поездку в статусе президента

Президент США Дональд Трамп вернулся в США из своего первого международного турне в статусе президента. Президентский борт вылетел с Сицилии в Вашингтон, передает Reuters.

Перед свои отлетом из Италии после саммита «большой семерки» Трамп выступил перед американскими военными на военной базе НАТО в городе Сигонелла. В своем выступлении перед американскими морпехами он заявил, что покидает Италию с надеждой на то, что США и их союзникам «удастся искоренить терроризм, который поразил человечество как чума», цитирует его слова телеканал Fox.

Трамп рассказал американским военным об итогах своей поездки, подчеркнув, что недавние теракты в Манчестере и Египте демонстрируют для США необходимость победить терроризм и «защитить цивилизацию», передает Time. Кроме того, президент вновь напомнил о том, что выступает за поднятие планки военных расходов всех членов НАТО, которые не соблюдают установленный соглашениями альянса уровень в 2% от ВВП.

За время своего первого международного турне Трамп посетил Саудовскую Аравию, Израиль, Бельгию и Италию, где он принял участие в саммите G7. В столице Бельгии президент США посетил встречу лидеров стран-членов НАТО. за время поездки на Ближний Восток Дональд Трамп подписал ряд многомиллиардных контрактов с Саудовской Арвией и вновь подчеркнул необходимость противодействия Ирану.