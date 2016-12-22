Зюганова переизбрали председателем КПРФ

Геннадий Зюганов был переизбран председателем КПРФ. Об этом заявил секретарь центрального комитета (ЦК) партии заявил Сергей Обухов, передает «РИА Новости».
Данное решение было принято по итогам 17-го отчетно-выборного съезда КПРФ.
«Пленум ЦК единогласно по предложению председателя кадровой комиссии Валентина Романова избрал председателем ЦК Зюганова», — сказал Обухов.
Геннадий Зюганов является председателем КПРФ с 1993 года.
В ходе съезда также был выбран новый заместитель ЦК партии — Юрий Афонин. Он сменил на этом посту Валерия Рашкина.
КПРФ была образована на II чрезвычайном съезде коммунистов России в 1993 год как восстановленная Коммунистическая партия РСФСР.