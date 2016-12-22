В Австрии оползень заблокировал 17 человек в ущелье

В Австрии в результате оползня 17 человек и собака оказались заблокированы в ущелье Лихтенштайнкламм. Об этом сообщает Derstandard.
По данным издания, в результате случившегося четыре человека получили ранения. Как сообщила представитель спасательной службы Зальцбурга Мария Риедлер, все 17 человек, а также собака, были подняты на поверхность.
Издание отмечает, что из-за оползня под угрозой разрушения оказался мост.
В конце апреля оползень обрушился на село Аю в Киргизии. В результате случившегося погибли 24 человека. Спасателям удалось обнаружить тела пяти погибших. Это мужчина 1978 года рождения, девушка 1997 года, а также трое детей — 2005,2013 и 2015 годов рождения.