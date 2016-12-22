ВВС Британии подняли истребители по тревоге из-за российских самолетов

Военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании подняли два истребителя после вторжения российских самолетов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Министерства обороны страны.

По данным ведомства, истребители Typhoon были подняты с базы Лоссимут в Шотландии по тревоге, после того как два российских самолета «нарушили воздушное пространство Великобритании»

В ведомстве добавили, что в данный момент истребители вернулись на базу Лоссимут.

В начале февраля ВВС Велкобритании подняли несколько истребителей Typhoon, чтобы сопроводить российские бомбардировщики Ту-160. Агентство Reuters отмечало, что такие полеты российских бомбардировщиков часто проводятся для проверки времени отклика британских коллег.



