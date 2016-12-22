В Севастополе состоялся митинг против проекта генплана города

В Севастополе прошел митинг против проекта генплана города. В нем приняли участие более 2,5 тыс человек, передает «Коммерсантъ».

По данным издания, участники акции требовали отменить проект генплана Севастополя, а также разработать новый документ с привлечением севастопольских специалистов. В резолюции, принятой по итогам митинга, они обратились к президенту России Владимиру Путину, Госдуме и Общественной палате.

По данным портала «Крым. Реалии», акция проходила на площади Свободы. По оценкам корреспондента портала, в ней приняли участие около тысячи человек. В руках протестующие держали плакаты с надписями «Генеральный план не гениальный», «Отстоим право на землю», «Путин В.В., защити севастопольцев!» и другие.

Портал добавил, что, помимо отмены проекта, участники акции также потребовали вернуть в бюджет 50 млн руб., которые были потрачены на его разработку.

«Коммерсантъ» отмечает, что основной претензией митингующих было то, что, согласно изменению в генплане функционального назначения земель, участки, на которых сейчас располагаются дома, дачи и гаражи, обозначены территорией под многоквартирную застройку, землей Минобороны или природоохранными территориями.