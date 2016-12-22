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Театр в центре Лондона эвакуировали из-за угрозы взрыва
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Зрителей театра Old Vic в центре Лондона эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на заявление полиции.

По словам полицейских, также были эвакуированы люди из располагающихся неподалеку баров в и ресторанов. Правоохранители оцепили близлежащие участки дорог.

Представители театра Old Vic сообщили в Twitter, что эвакуировали зрителей в целях безопасности.

«Мы были эвакуированы в качестве меры предосторожности. Безопасность аудитории является приоритетом для нас. Мы взаимодействуем с полицией», — написали представители театра.

В Британии в данный момент объявлен «серьезный» уровень угрозы. Это связано с терактом, который произошел в Манчестере 23 мая. Тогда после концерта американской певицы Арианы Гранде в фойе «Манчестер Арены» прогремел взрыв. В результате случившегося 22 человека погибли, 59 пострадали.

Фотогалерея Взрыв на стадионе «Манчестер Арена» в Великобритании На стадионе «Манчестер Арена» в городе Манчестер в Великобритании, где вечером 22 мая проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, прогремел взрыв. Очевидцы рассказали... Показать 13 фотографий

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». 

Теги
взрыв, Лондон
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