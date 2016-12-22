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Слуцкий назвал «дребеденью» сообщения СМИ о связях Кушнера с Кисляком
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18:51
Слуцкий назвал «дребеденью» сообщения СМИ о связях Кушнера с Кисляком

Сообщения СМИ о сговоре посла России в США Сергея Кисляка и зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера являются «абсолютной дребеденью» среди «прочих нападок» на Россию. Об этом заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, передает «РИА Новости».

По его словам, подозрения по поводу российского вмешательства в предвыборную капанию Трампа, «хакерских атаках» и других домыслах «даже несерьезно обсуждать».

Слуцкий считает, что нападки и подозрения продолжатся, пока американская сторона и «те, кто хотят однополярного мира с господством США», считают Россию основной угрозой в «построении миропорядка».

По мнению парламентария, России нужно работать в направлении «парламентской дипломатии» и «выгрызать» тех, кто «здраво смотрит на Россию и готовы прийти к конструктивному общему пониманию необходимости совместных действий».

О том, что зять Джаред Кушнер и российский посол в США Сергей Кисляк обсуждали возможное создание «секретного канала связи» между Кремлем и США, писала 27 мая газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники среди американских чиновников. Источники утверждали, что Кушнер обсуждал это с Кисляком на встрече в Trump Tower в декабре 2016 года.

Советник по нацбезопасности США Генри Макмастер, в ответ на вопрос прокомментировать связи Кушнера с Россией, заявил представителям СМИ, что Соединенные Штаты имеют «каналы обратной связи» с рядом стран, но пользуются ими в «острожной и сдержанной манере».

Минюст США назначил специального прокурора для расследования возможного российского вмешательства в выборы президента США в 2016 году и связей Дональда Трампа с чиновниками из России 18 мая. Им стал бывший директор ФБР Роберт Мюллер, которому министерство приказало расследовать «любые связи», либо «координацию» представителей предвыборного штаба Трампа с российским правительством.

Агентство Reuters, ссылаясь на источники в администрации президента США и источники в окружении Трампа сообщало, что Дональд Трамп создаст спецштаб для взаимодействия со спецпрокурором по расследованию связей с Россией. Также штаб займется оперативным реагированием на «утечки» в медиасферу.

По информации источников агентства, в штаб войдут зять и советник американского лидера Джаред Кушнер, советник президента США по стратегическим вопросам Стивен Бэннон и бывший менеджер предвыборного штаба Трампа Кори Левандовски. 

Теги
Леонид Слуцкий, Джаред Кушнер, Сергей Кисляк, связи с Россией
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