Росгвардия задержала участников массовой драки со стрельбой в Москве

Сотрудники Росгвардии задержали участников массовой драку со стрельбой на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка Росгвардии.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 27 мая на улице Кулакова. Позвонившие в Росгвардию сообщили, что там слышны крики. Прибывшие на место сотрудники остановили автомобиль Ford Focus с тремя неизвестными. По сообщению ведомства, они избили троих человек и несколько раз выстрелили в их сторону из пневматического пистолета. После этого неизвестные скрылись в неизвестном направлении, отметили в Росгвардии.

В ведомстве сообщили, что ​пострадавшие были доставлены в одну из больниц.

Собеседник издания заявил, что трое подозреваемых — уроженцы Оренбургской области. Они были доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, добавили в Росгвардии.