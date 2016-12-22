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Вопрос «связей с Россией» на встречах Трампа на саммите G7 не поднимался
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18:26
Вопрос «связей с Россией» на встречах Трампа на саммите G7 не поднимался

Тему «связей с Россией» не обсуждали на двусторонних встречах президента США Дональда Трампа на саммите G7 в городе Таормина на Сицилии. Об этом сообщил журналистам советник американского лидера по экономическим вопросам​ Гэри Кон в ответ на соответствующий вопрос журналистов, передает агентство Reuters.

Заявление Кона последовало после недавней публикации The Washington Post о том, что зять Трампа Джаред Кушнер предлагал послу России в США Сергею Кисляку использовать специальные дипломатические средства связи для установления «секретного канала связи» с Москвой.

На вопрос журналистов прокомментировать связи Кушнера с Россией, Кон заявил: «Мы не собираемся комментировать Джареда. Мы просто не будем этого делать».

Советник по национальной безопасности США Генри Макмастер заявил журналистам, что страна использует «каналы обратной связи с некоторыми странами», общение по ним происходит в очень «острожной и сдержанной манере».

Об обсуждении «секретного канала связи» между Москвой и США, который обсуждали зять президента США и российский посол в США, писала газета The Washington Post (WP), ссылаясь на источники среди чиновников США. По информации источников, Кушнер обсуждал с Кисляком возможное создание такого канала на встрече в Trump Tower в декабре прошлого года. 

Теги
Белый дом, саммит G7, Дональд Трамп, связи с Россией, Гэри Кон
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