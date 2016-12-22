Вопрос «связей с Россией» на встречах Трампа на саммите G7 не поднимался

Успех изгнанника: как Збигнев Бжезинский создавал облик современного мира

Слуцкий назвал «дребеденью» сообщения СМИ о связях Кушнера с Кисляком

Глава парламента Чечни ответил на обвинения в издевательствах над геями

В G7 заявили об отсутствии консенсуса с США по климатическим вопросам

Лидеры G7 огласили свою позицию по антироссийским санкциям

Мединского «очень огорчила» ситуация вокруг «Гоголь-центра»

Полиция насчитала на митинге по реновации в Москве 1000 человек

Путин с Эрдоганом обсудили наращивание координации усилий по Сирии

В Совфеде назвали «паранойей» слова Порошенко про «щупальца Кремля»

Reuters узнал об отсутствии согласия внутри G7 по России

Глава МИД Литвы выступил за введение новых санкций против России

МИД Италии заявил о признании G7 важности диалога с Москвой

Бастрыкин поручил проверить информацию СМИ о преследовании адвоката

Военные Ирака начали захват последнего анклава ИГ в Мосуле

Праздничное затишье: что было на фронтах в Сирии и Ираке перед Рамаданом

СМИ узнали об уничтожении самолетами России колонны боевиков ИГ в Сирии

WP узнала о запросе сената США у команды Трампа документов с 2015 года

СМИ сообщили о госпитализации вдовы Пиночета

NYT узнала об просьбе Дерипаски в обмен на показания в конгрессе США

В США умер Збигнев Бжезинский