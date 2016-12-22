Вопрос «связей с Россией» на встречах Трампа на саммите G7 не поднимался

Тему «связей с Россией» не обсуждали на двусторонних встречах президента США Дональда Трампа на саммите G7 в городе Таормина на Сицилии. Об этом сообщил журналистам советник американского лидера по экономическим вопросам Гэри Кон в ответ на соответствующий вопрос журналистов, передает агентство Reuters.
Заявление Кона последовало после недавней публикации The Washington Post о том, что зять Трампа Джаред Кушнер предлагал послу России в США Сергею Кисляку использовать специальные дипломатические средства связи для установления «секретного канала связи» с Москвой.
На вопрос журналистов прокомментировать связи Кушнера с Россией, Кон заявил: «Мы не собираемся комментировать Джареда. Мы просто не будем этого делать».
Советник по национальной безопасности США Генри Макмастер заявил журналистам, что страна использует «каналы обратной связи с некоторыми странами», общение по ним происходит в очень «острожной и сдержанной манере».
Об обсуждении «секретного канала связи» между Москвой и США, который обсуждали зять президента США и российский посол в США, писала газета The Washington Post (WP), ссылаясь на источники среди чиновников США. По информации источников, Кушнер обсуждал с Кисляком возможное создание такого канала на встрече в Trump Tower в декабре прошлого года.