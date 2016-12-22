Британия понизила уровень террористической угрозы до «серьезного»

Великобритания понизила уровень террористической угрозы с «критического» до «серьезного». Об этом сообщила премьер-министр страны Тереза Мэй, передает Reuters.

По данным агентства, премьер-министр сообщила об этом после заседания чрезвычайного комитета COBRA. Также Мэй добавила, что к понедельнику военнослужащие, которые обеспечивают безопасность на улицах британских городов вместе с полицией, будут отозваны.

«За последние 24 часа полицейские провели значительное количество операций, сейчас под стражей находятся 11 подозреваемых. Мы приняли решение понизить уровень угрозы с критического до серьезного», — приводит слова Мэй «Sky news». Однако премьер-министр призвала «проявлять бдительность» во время массовых мероприятий.

«Критический» уровень террористической угрозы был объявлен 23 мая после теракта на «Манчестер Арене», в результате которого 22 человека погибли, 59 пострадали. Взрыв прогремел сразу после выступления певицы Арианы Гранде 22 мая, позднее полиция квалифицировала произошедшее как теракт, ответственность за который взяло на себя Исламское государство (запрещено в России).