Путин с Эрдоганом обсудили наращивание координации усилий по Сирии

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Реджепо Тайипом Эрдоганом договорились наращивать координацию совместных усилий по урегулированию ситуации в Сирии, передает пресс-служба Кремля.

Стороны договорились о скорейшем согласовании практических аспектов применения Меморандума о создании зон деэскалации в Сирии. Это, по их мнению, позволит укрепить режим прекращения боевых действий и повысить эффективность переговоров по Сирии в «женевском и астанинском форматах».

В сообщении пресс-службы Кремля говорится, что лидеры России и Турции настроены на углубление стратегического партнерства обеих стран. Они обсудили реализацию договоренностей о взаимной отмене ограничений в торгово-экономической сфере и осуществление крупных совместных проектов в энергетике, среди которых строительство АЭС «Аккую» и газопровода «Турецкий поток».

Путин и Эрдоган не договорились только о помидорах

Путин и Эрдоган поздравили друг друга с 25-летием подписания Договора об основах отношений между Россией и Турцией от 25 мая 1992 года. Президент России пожелал успехов своему коллеге в связи с его избранием на пост генпредседателя Партии справедливости и развития.

В начале мая Путин и Эрдоган встретились и обсудили в Сочи ситуацию в Сирии и отмену взаимных торговых ограничений. Не решили только проблему с поставками помидоров из Турции в Россию.

Президенты договорились о создании зон деэслокации (безопасности) в Сирии, которые должны способствовать соблюдению режима прекращения огня.

Россия и Турция 22 мая подписали совместное соглашение о взаимном снятии ограничений в торговле между двумя странами. Это произошло после встречи премьеров двух стран Дмитрия Медведева и Бинали Йылдырыма.