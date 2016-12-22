В Совфеде назвали «паранойей» слова Порошенко про «щупальца Кремля»

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что слова президента Украины про «щупальца Кремля» являются «проявлением паранойи». Об этом Клинцевич сообщил журналистам, передает ТАСС.

При этом Клинцевич выразил мнение, что существует «русский мир, как геополитическое и социокультурное явление, влияние которого на человечество действительно огромно». По словам сенатора, такие «щупальца» обрезать «невозможно».

Порошенко призвал лидеров G7 «инвестировать в безопасность Украины»

Ранее президент Украины Петр Порошенко опубликовал статью в американском издании Politico, в которой призвал лидеров G7 остановить «агрессию России» и «инвестировать» в безопасность Украины. В статье он предостерег членов G7 от промедления, так как Россия, по словам Порошенко, уже начала «гибридную войну» в виртуальном пространстве, последствия которой ощущаются и за пределами Украины.

«Щупальца Кремля протянулись к горлам ключевых столиц Европы и ее трансатлантических союзников», — написал Порошенко. Он добавил, что те, «кому хватает храбрости обрезать эти щупальца, становятся целями новых атак». Также президент Украины вновь повторил свое заявление о том, что Россия подвергла «хакерской атаке» сайт его администрации после блокировки Киевом на территории страны российских соцсетей.

