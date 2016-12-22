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Глава МИД Литвы выступил за введение новых санкций против России
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13:56
Глава МИД Литвы выступил за введение новых санкций против России

Западные страны должны ввести дополнительные санкции в отношении России, так как действующие работают недостаточно хорошо, чтобы разрешить украинский кризис. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус на форуме по безопасности GLOBSEC в Братиславе, передает агентство Reuters.

По его словам, разговоры об отмене санкций преждевременны из-за того, что ситуация на Украине не меняется, и Россия поддерживает ополченцев Донбасса в военном плане.

Так как Литва граничит с Россией, ситуация с Крымом встревожила ближайших «балтийских соседей», которые опасаются «российской агрессии», добавил он.

Линкевичус подчеркнул, что санкции являются единственным способом давления Запада на Россию. По его словам, нужно ввести дополнительные ограничения, носделать это «не так просто».

Министры иностранных дел ЕС выступили за продление санкций в отношении России. Об этом сообщил глава МИД Польши Витольд Ващиковский после заседания глав внешнеполитических ведомств в Брюсселе 16 мая. По его словам, Россия «не выполняет минские соглашения», из-за чего «большинство выступавших по этому вопросу» считают, что ограничения нужно продолжать.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила главе российского МИДа Сергею Лаврову в апреле, что ЕС выступает за выполнение Россией минских соглашений.

О тот, что Москва не собирается вмешиваться в дискуссии Евросоюза о России, Лавров заявил 7 мая. 

Теги
Россия, Украина, Санкции, антироссийские санкции, МИД Литвы, Линас Линкявичус, GLOBSEC
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