Бастрыкин поручил проверить информацию СМИ о преследовании адвоката

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным в центральном аппарате проверить сообщения СМИ о незаконном преследовании адвоката в ХМАО-Югре. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По данным СК, ранее адвокат защищал интересы родственников женщины, которую, на автомобиле сбил сотрудник регионального СУСК. Через несколько месяцев следствие возбудило в отношении защитника дело о покушении на посредничество при даче взятки.

По словам коллег адвоката, что эти дела связаны и расследование в отношении него ведется необъективно.

Согласно информации СКР по ХМАО-Югре,12 ноября 2016 года около часу ночи исполняющий обязанности руководителя Сургутского межрайонного следственного отдела ехал на своей машине по Нефтеюганскому шоссе в сторону Тюменского тракта. В районе торгового центра «Аура» в Сургуте он сбил насмерть 45-летнюю женщину. В этот же день СК возбудил по факту происшествия уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Следствие считает, что женщина шла вдоль дороги не по пешеходную переходу в попутном двигающемуся транспорту направлении. Она была в темной одежде «без светоотражающих элементов».

По данным местного издания Ura.ru, водителем автомобиля оказался следователь Алексей Марочкин, он​ был в нетрезвом состоянии.

Интересы родственников погибшей женщины представлял адвокат Дмитрий Порчулян, писало Ura.ru. По информации издания, через два месяца после того, как он взялся за это дело, против него возбудили уголовное дело, обвинив в пособничестве при покушении на дачу взятки. После того, как дело «развалилось, завели новое — уже по статье «мошенничество». Председатель президиума коллегии адвокатов Амил Аббасов заявил изданию, что, «очевидно» мошенничества тут нет. По его словам, к адвокату пришли люди, он «проконсультировал их, назвал стоимость своих услуг, а они написали на него заявление — якобы вымогает взятку. Абсурд полнейший. Сейчас он под домашним арестом».

Аббасов считает, что эти дела появились после написания Порчуляном на имя Бастрыкина заявления, в котором он сообщил о коррупции в местном СКР и конфликте с ГИБДД Сургута. «Это произошло после того, как Марочкин сбил как раз эту женщину», — подчеркнул председатель коллегии.